Minas Gerais está dentro da média nacional de doadores de sangue, que é de 1,6% da população, e do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que é entre 1% e 3% do contingente populacional. Isso não significa, porém, que a situação é folgada: nesta segunda-feira (25), data em que celebra-se o Dia Nacional do Doador de Sangue, o foco está no reforço da importância da doação desse insumo vital.

Por isso, o Ministério da Saúde trabalha para ampliar, sobretudo, o número de doadores regulares, já que são eles que mantêm abastecidos os bancos de sangue ao longo dos anos, fornecendo sangue para a rede do Sistema Único de Saúde em dia.

Dados divulgados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) mostram que 42,9% das doações feitas em 2017 foram de primeira vez, 42% de repetição e 15% esporádicas. Além disso, a agência divulgou que, nas doações, há a prevalência dos tipos O+ e A+, contabilizando 43% e 30,7% das doações realizadas em 2017, respectivamente.

Além disso, reforçar a importância do doador regular é necessária porque o sangue tem uma validade: os concentrados de hemácias duram de de 35 a 42 dias, as plaquetas duram de três a cinco dias e o plasma pode durar mais de um ano congelado.