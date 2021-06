Depois da Mastercard e da Ambev, a Diageo decidiu nesta quinta-feira (10) retirar suas marcas da Copa América no Brasil “diante da atual situação sanitária brasileira e em respeito ao momento da pandemia do Covid-19”.

Dona das marcas Smirnoff e Johnnie Walker, a companhia inglesa afirmou também que os termos do patrocínio foram acertados quando o evento estava previsto para ser realizado na Colômbia e Argentina.

“A Diageo reitera seu compromisso com a sociedade observando os protocolos de segurança e ações institucionais que contribuam para a mitigação da pandemia.”

Além do recuo da Diageo, Ambev e Mastercard, a maioria dos patrocinadores da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já tinha divulgado notas oficiais cobrando a apuração das acusações de assédio sexual e moral contra o então presidente da entidade, Rogério Caboclo, que, no fim de semana, foi afastado do cargo por 30 dias.

