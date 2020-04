Este 12 de abril, domingo de Páscoa, amanheceu o dia mais lindo do ano, com muito sol e aquela luz única de Lisboa. Uma vontade de sair, passear, mas não arredamos pé de casa, pois com o coronavírus de espalhando, precisamos conter a sua proliferação não favorecendo o contágio.

Há que se ficar em casa. É uma pena, pois hoje teríamos passeios fantásticos, nesta cidade linda que é Lisboa. Mas, mesmo assim, é uma das Páscoas mais felizes de nossas vidas. É a Páscoa com Rio, nosso neto, que completou um ano anteontem. Ele é uma lufada de ar fresco, a personificação da alegria, um raio de luz, uma companhia que nos faz feliz o tempo todo. Então é uma Páscoa das melhores que já tivemos e só temos a agradecer por tudo. Acho que nesse quarto andar do nosso edifício aqui no Chiado só estamos nós, são só dois apartamentos por andar, então estamos muito à vontade. Não sei o vizinho de baixo o que está achando, mas procuramos não exacerbar nossa alegria.

De manhã, ou lá pelo meio da manhã, que não acordamos cedo hoje de novo, um coelhinho veio nos acordar. Eu já estava acordado, olhando o correio e o Zap, mas a vó ainda não, pois domingo é sagrado para ela. Mas este é um domingo especial, um domingo de Páscoa. E o coelhinho Rio veio trazer a Páscoa para nós. Rio significa renovação, renascimento, liberdade, tudo o que a Páscoa significa. E estávamos precisando de uma Páscoa, de um Rio, porque nestes tempos de pandemia, precisamos nos reciclar, nos renovar, renascer, reaprender a viver. Como o Menino que nasceu e morreu, mas ressuscitou e foi para o Pai. Por nós. Então precisamos ficar em casa por nós e por todos.

Precisamos sair melhores desta experiência dantesca, precisamos nos tornar mais humanos, mais solidários, melhores. Então vamos nos libertar de todo preconceito, de toda maldade, de todo ranço que certamente temos e nos renovarmos. Seremos capazes? Precisamos ser.