A necessidade do isolamento social para evitar a disseminação, em maior amplitude, do coronavírus, provocou mudanças nos hábitos da sociedade.

Como afirma Simone Beauvior (Balanço final, Rio de Janeiro, Fronteira, 1982, p. 40) vivemos “sem tempos mortos”, todo dia é significante e o instante atual mostra como a sociedade precisa da interação das pessoas.

Na política, os líderes mundiais perceberam que o seu futuro eleitoral depende da sua performance no combate ao vírus, na preservação do maior número de vidas, empregos, empresas e rendas. O governo da Coréia do Sul adotou política eficiente de combate à pandemia e foi premiado com vitória nas eleições parlamentares ocorridas no dia 15 deste mês.

No emprego, o trabalho remoto (home office) ganhou grande impulso.