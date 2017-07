A dica de leitura da Biblioteca de Córrego Fundo para essa semana é o livro Amor em Tempos de Cólera. Uma obra escrita pelo autor Gabriel García Márquez.

O livro é um romance de realismo fantástico que fala sobre um amor sem barreiras num cenário de uma pequena cidade do Caribe, em fins do século XIX. O amor de dois jovens e suas cartas transbordando de emoção e lirismo são interrompidas pelos preconceitos e hipocrisias da sociedade da época. Florentino Ariza jura amor eterno a Fermina Paza e, mesmo quando sua amada casa-se com Juvenal Urbino, sua jura persiste e espera 53 anos, 7 meses e 11 dias, quando seu rival morre, para ter seu amor em seus braços.

Florentino Ariza se relaciona com diversas mulheres, mas nunca se envolve com nenhuma, para conservar-se livre para o momento que poderá ter seu verdadeiro amor. Constrói fortuna, mas não para si, sempre pensando no dia que conquistará o coração de Fermina Paza.

Um incrível e irresistível romance que trata do amor, da velhice e da morte. O sentimento que persiste em todas as fases da vida, que mesmo que esteja destinado a morte, se mantém aceso enquanto a energia vital persistir. Com seu maravilhoso talento e seu estilo próprio de narração que insere o leitor num emaranhado de histórias sem nenhum tipo de sistematização, Gabriel GárciaMarquez fala sobre o um amor que desabrocha quando mais nada se espera da vida e por isso mesmo torna-se tão intenso.

Os horários de funcionamento da Biblioteca Pública Municipal “Maria José Arantes” são: Segundas, quartas e sextas-feiras, de 7h às 13h, e terças e quintas-feiras, de 11h30 às 17h30.

O estabelecimento está localizado na rua Padre Remaclo Fóxius, nº 21, no Centro de Córrego Fundo.