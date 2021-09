Caiu de 55 para 22 pessoas a diferença de habitantes entre Pimenta e Capitólio,, na estimativa anual do IBGE na comparação com 2020.

A segunda colocada da microrregião agora contabiliza oficialmente 8.715 moradores. As informações são do portal 104 FM.

A terceira posição é de São Roque de Minas, com 7.100, seguida por Vargem Bonita com 2.143 (perdeu 6 moradores) e Doresópolis com 1.539. Piumhi tem 35.137, totalizando 63.327 (mais 347).

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística não levou em conta a pandemia para a estimativa, mesmo com alguns meses provocando — de forma inédita — número de mortes maior que de nascimentos.