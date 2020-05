A plataforma digital @theglambrasil criou um reality show virtual, onde a seleção se deu por voto popular, desempenho e escolha dos organizadores.

A mineira Quiele Michele, que mora em Formiga, foi uma das selecionadas. Ela se inscreveu e pediu aos amigos para espalharem sua hashtag. A empreitada funcionou e ela é uma das participantes.

A proposta é colocar pessoas influentes nas redes sociais e espontâneas numa série de desafios. A primeira temporada é completamente virtual. A cada semana, um novo desafio é lançado, onde os participantes devem enviar vídeos com o tema relacionado, e ao final, haverá uma votação popular. “Precisamos ser sinceros. Os vídeos mostram nossa realidade e pensamentos. O público percebe quando estamos mentindo ou inseguros. Por isso é tão importante a espontaneidade”, declara Quiele.

No primeiro desafio, a plataforma sugeriu um tema livre para que cada participante falasse através de vídeos. Quiele falou sobre sua infância, onde nasceu, as mudanças de cidade, o contato com a música e as necessidades que passou com a família. Tudo de forma leve e descontraída. “Não quero passar por vítima. Minha história de vida possui momentos muito tristes, mas sempre enxergo o lado bom de tudo”, completa.