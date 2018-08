A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) dará uma aula inaugural na noite desta terça-feira (7) na Faculdade de Educação da UFMG sobre o processo de impeachment que sofreu em 2016. A presença foi confirmada pela assessoria da petista.

Anunciada como o “curso sobre o golpe”, a disciplina integra o curso de graduação sobre Ciências de Estado, da Faculdade de Direito. A matéria terá aulas às terças e quintas durante quatro meses e é oferecida tanto aos alunos da universidade como ao público externo.

A participação de Dilma, que é candidata ao Senado este ano, está confirmada somente para essa terça-feira, dia em que será feita uma espécie de apresentação de curso.

Curso vai virar livro

De acordo com o coordenador do curso, o professor de filosofia do Direito Thomas Bustamante, serão 32 conferências com 30 professores e estão previstos debates em todos os dias. Além de divulgar pelas redes sociais a aula de abertura, convidando os interessados em ouvir Dilma, o professor disse que vai gravar todas as palestras e escrever um livro sobre elas.

“Nossa ideia é esclarecer as pessoas, porque do fundo coração, morro de medo que aconteça de novo. A reincidência desse processo pode até se tornar um fenômeno mundial”, avalia o professor. Segundo Thomas Bustamante, “quase todos os impeachments” na América Latina tiveram uma base frágil.

“Até no do Collor (ex-presidente, atual senador Fernando Collor), a base jurídica não era muito robusta. Isso traz grande preocupação. O risco que um impeachment mal fundamentado traz à democracia foi o que nos motivou a coordenar esse curso ”, afirmou.

Golpe de estado

Bustamante diz não ser filiado a nenhum partido político e que ainda não decidiu em quem votar. O professor afirma que sua posição é mais de centro esquerda, mas garante que o curso não terá uma visão monolítica “Teremos vários debates e todos podem perguntar”.

O professor afirmou que também tomará cuidado de avisar que o evento não pode se tornar uma discussão eleitoral, já que a faculdade não pode ter manifestações políticas neste período. “Tudo será feito com muito cuidado.”

De acordo com o professor da UFMG, a disciplina “O impeachment de Dilma Roussef como Golpe de Estado” surgiu de um debate com colegas que contestavam a tese de que o afastamento da petista foi golpe. Questionando se esses professores dariam aula, Bustamante disse que não.

Segundo o professor, o curso será baseado em teorias do Direito e de outras disciplinas como teoria política e filosofia. Também não vai se fixar no processo de impeachment. Serão analisados impactos sociais, econômicos e políticos da mudança de governo.

De acordo com o professor, o relatório do senador Antonio Anastasia (PSDB), que será tema da palestra de Bustamante, e outros documentos do processo serão analisados.

Críticas

O professor recebeu várias críticas no Facebook depois de anunciar a disciplina, mas considerou que elas foram “rasteiras”, ou sem argumentos sólidos. Ele afirmou que a UFMG apoiou a iniciativa por ser adepta da pluralidade.

“Não é curso para esperar multidão, porque termina em novembro, tem trabalho de conclusão, então não vai ser massificado. Mas ele vai ser dado de portas abertas para quem quiser aparecer e assistir”.

Segundo o professor, as matrículas ainda estão abertas. São 130 vagas e a matéria é optativa. Para quem é de fora da UFMG, será cobrado um valor fixo entre R$ 100 e R$ 200.