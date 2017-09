Neste sábado (16), a partir das 9h, no auditório do Unifor-MG, no prédio 4, será realizada a segunda conferência do Centenário Diocesano. O evento faz parte das comemorações do jubileu da Diocese de Luz.

A segunda edição terá como tema: A doutrina social da Igreja – Uma política a serviço da sociedade do Bem Viver, que será ministrada pelo bispo da Diocese de Divinópolis, Dom José Carlos de Souza Campos.

Os interessados em participar da conferência devem confirmar presença pelos seguintes contatos: (37) 3421- 9001 ou pastoral@diocesedeluz.org.br.

Centenário e as Conferências

No próximo ano, no dia 8 de julho, a Diocese de Luz completará 100 anos de fundação, e a comissão organizadora da festa fará quatro conferências envolvendo a igreja e a sociedade.

A primeira já foi realizada em 24 de junho, na Câmara Municipal de Arcos, com os comunicadores, e teve como tema Igreja e Comunicação: o desafio de comunicar esperança e confiança no nosso tempo, tendo como palestrante o assessor diocesano de comunicação, da Diocese de Divinópolis, padre Geraldo Gabriel de Bessa. O evento reuniu cerca de 60 comunicadores de 17 cidades da região Centro-Oeste

Ainda neste ano, haverá mais duas conferências direcionadas ao público: lideranças políticas (poderes Legislativo e Executivo) e com o poder Judiciário – policiais civis e militares.

Já o encontro com o Poder Judiciário, policiais civis e militares, será no mês de dezembro, em Lagoa da Prata. O tema será: Igreja e Justiça: a cidadania.