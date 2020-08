O governo federal nomeou, nesta quarta-feira (26), Diogo Mac Cord de Faria para o cargo de secretário especial de Desestatização, Desenvolvimento de Mercados do Ministério da Economia.

Faria irá substituir Salim Mattar, que anunciou que deixaria o cargo no último dia 11, junto com o ex-secretário de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Paulo Uebel. A saída dos dois foi vista pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, como uma “debandada” e tratado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) como “ambições pessoais”.

A nomeação de Faria foi publicada no “Diário Oficial da União” desta quarta-feira e assinada por Bolsonaro e por Guedes. O nome dele já havia sido anunciado para o posto no último dia 13, mas a exoneração de Mattar só foi publicada no dia 17.

Faria era secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura da pasta. Segundo nota divulgada pelo ministério no dia 13, o engenheiro tem mestrado em administração pública em Harvard, especializações em investimentos em infraestrutura e regulação do setor elétrico, além de passagens pelo setor privado.