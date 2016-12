A diplomação do prefeito eleito de Arcos, Denilson Teixeira e seu vice Halph Carvalho e dos vereadores eleitos ocorrerá no dia 16 de dezembro na Câmara Municipal.

Segundo informações do Cartório Eleitoral, a cerimônia será com número restrito de convidados, devido à capacidade de lotação do Plenário do Legislativo.

Denilson foi eleito com 43,74%, 10.802 votos, nas eleições de outubro. No dia 19 de novembro, Denilson Teixeira anunciou os nomes que vão compor as secretarias e a procuradoria do município na gestão 2017-2020.

São eles:

Secretaria Municipal de Administração – Raquel Tibúrcio da Silva

Secretário de Fazenda – Ivan Fontes

Secretário de Governo – Otávio Pires de Miranda

Secretário de Planejamento – Paulo Augusto De Sousa Teixeira

Secretário de Saúde – Vicente Reginaldo Teixeira

Secretaria de Educação – Sônia Teixeira de Castro

Secretário de Meio Ambiente – Robson José Correia

Secretária de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo – Vanessa Minucci Guimarães

Secretário de Assistência Social – Sérgio José Veloso

Secretário de Obras – Paulo Pereira de Moura Júnior

Procuradoria Municipal – Daeny C. Rodrigues Belo da Cunha.