Priscila Rocha

A diplomação para o exercício 2017/2020 do prefeito eleito Eugênio Vilela, o vice-prefeito eleito Cid Corrêa e dos dez vereadores, além dos suplentes, foi realizada, na manhã desta terça-feira (6), no salão nobre do Unifor-MG, Professor Walmor Borba.

As autoridades que compuseram a mesa foram: o juiz Eleitoral da Comarca de Formiga, Rafael Guimarães Carneiro; a promotora de Justiça Eleitoral, Clarissa Gobbo dos Santos; o prefeito em exercício, Eduardo Brás; o presidente da Câmara Municipal, Evandro Donizete (Piruca); o prefeito eleito, Eugênio Vilela; o reitor do Unifor-MG, Marco Leão e o presidente da 15ª subseção da OAB-MG, Vicente de Paula Faria.

Os diplomas foram entregues pelo juiz Rafael Guimarães Carneiro que, em seu discurso, parabenizou os eleitos e destacou a importância do papel de cada um. “Senhores vocês devem se orgulhar por terem sido eleitos democraticamente, mas também devem ter a consciência de que representar a população é um ônus pesado, principalmente nesse momento em que o país passa, onde o povo perdeu a confiança na classe política. Trabalhando com honestidade, o que é dever de todos, vocês terão o apoio da Comarca”.

O prefeito eleito Eugênio Vilela discursou em nome dos novos representantes. Emocionado ele agradeceu a todos. “Um líder só é verdadeiramente líder quando ele serve e é isso que o povo espera de nós. Apesar da situação crítica em que a cidade se encontra não importa como vamos pegá-la e sim como a deixaremos daqui a 4 anos”.

Foram diplomados os vereadores (em ordem alfabética): Evandro Donizeth da Cunha (Piruca); Flávio Martins da Silva; Flávio Santos Couto; Joice Alvarenga Borges; José Geraldo da Cunha (Cabo Cunha); Marcelo Fernandes de Oliveira; Mauro César Alves de Sousa; Sandromar Evandro Vieira (Sandrinho da Looping); Sidney Geraldo Ferreira e Wilse Marques Faria.

Também foram diplomados os suplentes (em ordem alfabética): Gilberto Melo Frazão; Jaderson Teixeira; Luiz Carlos Estevão (Tocão); Rogério Alves de Oliveira (Rogerinho do Fórum); Taciane Carvalho e Welerson de Andrade Cunha (Piririca).

Córrego Fundo e Pimenta

As solenidades de diplomação dos eleitos em Córrego Fundo e Pimenta, (prefeito, vice e vereadores), cidades que juntamente com Formiga compõe a Zona Eleitoral 114, também ocorreram na manhã desta terça, porém às 9h.

Érica Leão e Jaine Cristina Rodrigues Crescencio foram diplomadas para os cargos de prefeita e vice de Córrego Fundo respectivamente; Ailton Costa Faria (prefeito) e Rosilene Inácio de Oliveira (vice-prefeita) foram diplomados por Pimenta.

Anúncio de secretariado

Nesta quarta-feira (7), o prefeito eleito de Formiga, Eugênio Vilela, e o vice-prefeito eleito, Cid Corrêa concederão entrevista à imprensa para anunciarem os nomes dos secretários e adjuntos que farão parte da gestão 2017/2020.

O encontro será na sede do Lions Clube, a partir das 9h. Eugênio irá explanar ainda, sobre algumas ações que vai desenvolver em seu governo.

Posse

Em Formiga, a posse dos novos representes está marcada para o dia 1º de janeiro e ocorrerá no Ginásio Vicentão, a partir das 16h.