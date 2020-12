Pela primeira vez, os candidatos eleitos da cidade de Arcos para o próximo mandato (2021-2024) não serão diplomados em uma cerimônia como nos anos anteriores.

A Justiça Eleitoral optou por não realizar uma solenidade presencial para fazer a diplomação do prefeito eleito, Claudenir José de Melo ‘Baiano’ (PL), do vice-prefeito eleito, Sérgio Vilela (PL), dos nove vereadores que vão compor as vagas na Câmara, além dos suplentes de cada partido que elegeu representantes na Casa.

A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto a tomar posse do cargo para o qual foi eleito. A solenidade fecha o ciclo eleitoral após votação, apuração e totalização dos votos.

A justificativa apresentada pela Justiça Eleitoral por não realizar o ato presencial é a pandemia de Covid-19, assim como em muitos outros municípios mineiros. De acordo com o Cartório Eleitoral local, a diplomação será realizada de forma online, ma próxima quarta (16), apenas com a participação dos candidatos eleitos, juiz e promotor eleitoral.

De acordo com o Portal Arcos e Web Rádio PCN, o chefe do Cartório, Lourival Campos explicou que, para serem diplomados, é necessário que todos tenham prestado contas de campanha à Justiça Eleitoral, até o dia 15 de dezembro.

Diploma



No diploma, segundo o Código Eleitoral, devem constar o nome do candidato, a indicação da legenda na qual concorreu, o cargo para o qual foi eleito ou a sua classificação como suplente e, facultativamente, outros dados a critério do juiz ou do tribunal.

Câmara prepara posse

Já a posse dos agentes políticos eleitos está programada pela Câmara Municipal de Arcos para o dia 1º de janeiro.

Às 15h, no plenário do Legislativo, acontecerá a posse dos vereadores, e logo após a eleição da mesa diretora da Casa, para o ano de 2021. Na sequência, a posse do prefeito e vice.

Várias medidas serão adotadas para evitar o contágio pela Covid-19, de acordo com informações colhidas na Secretaria da Câmara. Dúvidas ainda existem no tocante à restrição da presença de familiares dos empossados, além dos profissionais da imprensa.

É bem provável é que haverá transmissão ao vivo pelo canal oficial do Poder Legislativo no YouTube.

Curso

Na tarde da última quinta-feira (10) aconteceu na Câmara Municipal de Arcos o Curso de Formação para Novos Vereadores.

A iniciativa inédita na cidade e na região partiu do Vereador Donizetti Bernardes e é mais uma ação da Escola do Legislativo “Mauro Guimarães.

Os vereadores eleitos para a XIX Legislatura e que tomarão posse no dia 1º de janeiro de 2021, receberam informações importantes à respeito da função, funcionamento da Câmara, etapas dos projetos, regimento interno e aspectos gerais sobre o exercício da vereança.

Além do vereador Donizetti Bernardes, o curso ainda contou com as palestras do servidor público Dionne Gonçalves e também da servidora Cleusa.

Segundo Donizetti Bernardes, a iniciativa desse Curso Introdutório é fazer com que os novos edis já cheguem cientes das responsabilidades, liturgia do cargo e também foi uma oportunidade de troca de conhecimentos.

Fonte: Portal Arcos