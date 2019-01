O curso de Direito do Centro Universitário de Formiga-MG receberá o Selo de Qualidade OAB Recomenda. A entrega do prêmio será feita no dia 30 de janeiro do próximo ano e o Reitor do Unifor-MG, Prof. Dr. Marco Antonio de Sousa Leão foi convidado para recebê-lo na sede do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em Brasília (DF).

Em sua 6ª edição, o Selo de Qualidade OAB Recomenda tem o intuito de contribuir para o aprimoramento do ensino jurídico no país. A referida distinção expressa reconhecimento às instituições de educação superior cujo curso de graduação em Direito apresente elevado padrão, conforme critérios estabelecidos pela Comissão Especial para Elaboração do Selo OAB Recomenda, ligada ao Conselho Federal da OAB. Para elencar as instituições contempladas são levadas em consideração a média de aprovação na prova da OAB e também o conceito do curso no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o Enade.

Sobre o Selo “OAB Recomenda”

O Selo de Qualidade é editado a cada três anos e divulga periodicamente os cursos de Direito que mais se destacassem em cada Unidade da Federação. Em 1999, surgiu o “OAB Recomenda”, programa com o objetivo principal de enaltecer as instituições de ensino em Direito com regularidade de desempenho, sem jamais funcionar como um ranking entre as instituições ou um ainda um mecanismo de desaconselhamento de cursos.

A primeira edição do programa foi divulgada em janeiro de 2011, quando um total de 52 cursos de Direito integrou a publicação.

Direito do Unifor-MG é referência em aprovação no Exame da OAB

O curso de Direito do Unifor-MG forma profissionais aptos para o mercado de trabalho e para atuarem na consolidação de uma sociedade em que os ideais de justiça, ética e cidadania preponderem.

O aluno de Direito tem contato com matérias de formação geral (Filosofia, Sociologia, Sociologia Jurídica e História do Direito) e com disciplinas de conteúdo técnico (Direito Constitucional, Civil, Penal, Administrativo, Trabalho, Empresarial e Processual). A partir do sétimo período, o aluno iniciará, no Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ), a prática real em atividades de advocacia.

No Unifor-MG, os alunos encontram salas de aula bem dimensionadas, espaços multimeios, Laboratórios de Informática e Biblioteca com livros em quantidade e qualidade. Ao lado da excelente estrutura física, os professores possuem amplas experiências prática e didática.

Os estudantes do curso de Direito do Unifor-MG têm obtido excelentes índices de aprovação no Exame da OAB, números acima da média nacional. A maioria dos alunos são aprovados antes mesmo de se formarem. Em 2017 o Centro Universitário obteve o segundo melhor resultado dentre as instituições privadas de todo o Estado de Minas Gerais. Resultados que comprovam a eficácia da formação oferecida pela instituição.