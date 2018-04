Marcação cerrada até o momento final:

O secretário de Cultura, Alex Arouca, como sempre eficiente e fiel aos princípios que defende, ao perceber que a derrota estava se avizinhando, em especial após a fala eloquente e bem embasada dos primeiros oradores (Sandrinho da Looping, Marcelo Fernandes, Sidney Ferreira e Joice Alvarenga) todos contrários à aprovação do projeto e que, acabaram por demolir a defesa feita pelo controlador municipal, incumbiu-se de colocar o prefeito, via telefonia móvel, em contato com aqueles que, se supunha, votariam pela aprovação, mas que, nitidamente, mostravam sinais de que poderiam mudar seus votos.

E não deu outra, após a fala do vereador Cabo Cunha, tido até então como voto favorável, mas que, conforme ele mesmo explicou não tinha como votar contra a vontade popular, Flávio Martins e Wilse Marques seguiram na mesma linha e deixaram claro que uma coisa é dar parecer favorável para a descida de um projeto a plenário, outra é, decidir pelo voto final, favorável ou não.

Big Brother – Sorria você está sendo filmado!

Mais uma vez, causou estranheza a presença de uma câmera estrategicamente apontada para o local onde habitualmente se colocam cidadãos que acompanham as reuniões do Legislativo e que, ao discordarem de condutas ou de falas de vereadores, se manifestam, ainda que isto represente, conforme sempre dizem os que presidem a Mesa, em descumprimento do Regimento.

Aliás, descumprimento do Regimento é algo que, vez por outra, ali se faz, inclusive explicitamente. O “plenário é soberano” e o uso constante desta prerrogativa, é claro, resolve tudo!

Para os populares que frequentam a Casa do Povo, fica a dúvida se o Regimento Interno tem que ser observado apenas pelos componentes da Casa ou por todos que ali se encontram. Pelo sim ou pelo não, melhor seria que o tal Regimento, devidamente compilado, fosse distribuído a todos que frequentam aquele ambiente que deve ser aberto ao público, como de fato o é.

Resumo da fala do controlador

O controlador Francisco Ferreira Neto afirmou que compete privativamente ao Senado estabelecer os limites globais, conforme a resolução 40 de 2001: não pode exceder a dívida, a 1,2 vezes a receita corrente líquida. Portanto, o índice hoje é de 8,52. Capacidade de endividamento de mais de R$172 milhões. Quem convalida isto é a Secretaria do Tesouro Nacional. Francisco mostrou fotos de máquinas (sucatas) hoje existentes. Lembrou que atualmente a Prefeitura não dispõe de caminhões reserva na coleta de lixo (compactadores). Falou sobre as máquinas “chinesinhas”adquiridas na gestão passada e afirmou que é mais fácil comprar uma máquina nova do que comprar peças para elas. “Meu objetivo foi mostrar a vocês que o município tem sim, capacidade de pagamento”, afirmou o controlador.

As alegações:

O vereador Sandrinho da Looping foi o primeiro a expor as razões que embasaram seu voto contrário: relembrou os últimos leilões de máquinas e equipamentos realizados pelo município que são o atestado da pouca durabilidade destes equipamentos ou veículos pesados, inclusive de veículos de menor porte, pela falta de manutenção e “excesso de cuidados”. “Hoje, o aluguel de uma carregadeira como esta que querem adquirir, não passa de R$9 mil/mês. Pergunto, para que imobilizar agora, pagar juros de quase R$1 milhão e ainda sacrificar os recursos do FPM? Não seria melhor usar este recurso que é certo, para ir pouco a pouco resolvendo os problemas que dizem que estarão resolvidos nas estradas rurais? Balela, duas máquinas não resolverão nunca os problemas acumulados nos milhares de quilômetros a serem cuidados. O melhor é alugar máquinas de uma empresa maior, que se uma delas quebrar, a substitui na hora (…)”



Marcelo Fernandes disse que recebeu de um ex-candidato a vereador, ruralista a informação de que se o projeto não fosse aprovado, as estradas rurais não poderiam ser mantidas. Leu a relação de todas as máquinas, caminhões e outros equipamentos de propriedade da Prefeitura e garantiu ao interlocutor e aos demais ruralistas que ainda que o projeto seja rejeitado, a Prefeitura tem sim, condições de atendê-los. Basta querer.

Em sua fala, Sidney Ferreira derrubou, um a um, os argumentos apresentados pelo controlador. Disse que o índice de liquidez apresentado não é 1,46 como foi apresentado, mas, sim, 0,92. Perguntou de que vive o Banco e respondeu: “de vender dinheiro, operações financeiras, de ganhar juros e, portanto, os gerentes estão no papel deles, mas nós estamos no nosso papel enquanto vereadores. Não permitir que a Prefeitura se endivide se não tem condições de quitar a dívida. Quem não se lembra do que aconteceu no passado com a tal promessa do britador?”.

Sidney relembrou ainda, sobre a compra de caminhões e máquinas da Iveco. “não são chineses, são fabricados aqui em Sete Lagoas, estão todos trabalhando lá na obra da Praia Popular. Não vai ser a compra de duas máquinas que vai resolver o problema dos 5,5 quilômetros de estradas rurais. Isto, descoberto um ano e meio depois da posse?”.

O vereador falou ainda, sobre a operação tapa-buracos, chamada de recapeamento e afirmou que o governo poderia ter contratado empresas terceirizadas para resolver o problema das estradas rurais e que o homem do campo merece respeito. “Banco terceiriza por que não compensa dar manutenção em veículos, portanto… (…) Para mim falta gestão. Onde está o princípio da eficiência da gestão pública? Quem vai pagar os quase R$ 500 mil que pagaram à Niemeyer. Ao custo de R$ 120 a hora podemos ter máquinas alugadas sempre em ponto de uso, trabalhando oito horas por dia, 20 dias por mês, durante três anos e meio, usando apenas o que se pretende pagar de juros neste financiamento. Cortam-se gastos demitindo médicos, cortando alimentação de funcionários do PAM (…). Na própria Prefeitura dizem que não tem um prego para consertar um mata-burro, mas a equipe está completa, tem supervisor, diretor, chefe, auxiliar! A máquina pública está inchada. Resumindo, o que deve impedir o bom gestor de se endividar, hoje é a prudência. Por que o jurídico da prefeitura não acionou os fornecedores se não existe peças? Por que não usam da mesma forma usada para enviar ao protesto os devedores da taxa de iluminação pública? Onde está a eficiência da administração pública?”. Finalizou lembrando que a prudência exige que se elenquem prioridades. “Voto pela prudência, pela austeridade e espero que os serviços básicos sejam no mínimo, mantidos. (…)”.

Joice Alvarenga iniciou a fala dela se reportando a outro projeto que autorizou o município a contrair financiamento de R$3 milhões, para investir na nova sede da municipalidade. Já naquela oportunidade, o índice de liquidez apresentava problema. “Votei contra o projeto para a construção da nova sede, isto baseada em estudos que realizei. Inclusive, verifiquei e bem o contido nas resoluções 40 e 43 do Senado Federal. Juro é juro e onera os gastos públicos. O Eugênio foi vereador e hoje, tenho certeza que ele deve ter aprendido que este Legislativo está mais atento. Nada passará por aqui goela abaixo, sob pressão. Não falo aqui da pressão popular. Ela é legítima e tem que ser observada, pois somos funcionários do povo. Outros tipos de pressão por aqui, nem que o limão fique doce”, disse.

“Dei meu parecer em 13 de março, com voto contrário. Acho que o vereador Sidney trouxe novos dados e muito importantes, inclusive ao deixar claro que os dados fornecidos pelo Executivo não retratavam a verdade”, completou a vereadora.

Joice disse ainda que era admiradora e defensora do pessoal da zona rural e lembrou-se de sua atuação no episódio da lacração de bombas na bacia do Rio Formiga. Falou também que se há recurso para contratar financiamento, tem também para investir nas estradas rurais. “É falácia esta história que inventaram agora dizendo que se não houver aprovação do empréstimo não vamos cuidar das estradas rurais. Concordo com o Sidney quando ele diz sobre prudência e eu acresço a isto, coerência. Esta forma de pressão que o Executivo quer exercer aqui lotando a Casa com seus funcionários ou contratados não pode dar certo”, disse a vereadora.

“Sou favorável. Não poderia deixar de defender minha classe. Também sou ruralista”, disse Flávio Couto que cumprimentou nominalmente cada ruralista presente e repetiu que seu voto era a favor, sendo vencido ou não. Lembrou que foi contra a aprovação do projeto de R$3 milhões para a nova sede e disse que respeita todas as opiniões divergentes da dele.

Em sua fala, Cabo Cunha repetiu que conversou longamente com todos os vereadores, mais longamente com Joice, Wilse e a assessora de Joice. Disse que seu voto favorável para o projeto descer não significa que ele teria que votar em plenário pela aprovação, frase que teria dito ao controlador Francisco momentos antes. Cumprimentou a vereadora Joice por sua fala e avisou que ele jamais votou por ser de interesse do Executivo X ou Y, desde que entenda ao estudar que deva votar contra. “Não me sirvo às pressões. Aguardei as falas de todos os senhores e reafirmo que alguém que foi eleito pelo povo, não pode ficar contra vocês (isto se dirigindo ao público presente). Digo que este poder devolveu no ano passado quase R$1 milhão ao Executivo. Um valor como este não resolveria todos os problemas da zona rural, mas ajudaria bem. O homem público se amarra sim, à opinião pública”.

Wilse Marques disse que tem feito muitos pedidos de providências, “mas as respostas que recebo vêm sempre no sentido de que não temos máquinas. Hoje mesmo eu disse a um munícipe que votaria favoravelmente ao projeto, a menos que surgisse algum fato novo. Só quem anda pelas estradas rurais sabe o quanto estas máquinas seriam importantes, o quando fazem falta”, afirmou, ela fez ainda, alguma defesa, embora tímida, da importância do projeto e avisou: “Eugênio precisa antever o que ocorre aqui. Tem que abolir este açodamento na entrega dos projetos nesta Casa. Está faltando diálogo. Mas estou pensando ainda e só vou resolver na hora de votar. Respeito a opinião dos demais e acho que temos que levar em consideração estes dois fatos pois estou bem balanceada. Os fatos são o parecer jurídico da Casa e o outro fato que surgiu que eu achei muito interessante”.

Na hora da votação, com a bola na marca do pênalti, sem esclarecer qual seria o segundo fato que a teria feito mudar de ideia, Wilse veio na corrida, deu uma paradinha, pensou e chutou o voto contra.

Como líder, Mauro César tentou defender o projeto, embora já antevisse a derrota e focou sua fala lembrando da quadrilha que se instalou no governo na gestão anterior, aos quais não poupou os costumeiros ataques, segundo ele, legítimos. Lembrou da aquisição das chinesinhas e disse que: “financiamento com juros subsidiados não pode ser desperdiçado. Com ele alavancamos o desenvolvimento. O governo estadual já nos surrupiou nada menos que R$12 milhões. O projeto é legítimo e o município tem liquidez para contratar muito mais”.

Com mão de ferro, Piruca controlou o público presente e aos “berros”, assustou por diversas vezes, inclusive com suas interferências, cortando o raciocínio do vereador que fazia uso da palavra.

Ao final da reunião, Piruca informou que não pode votar como presidente, mas que fazia questão de informar que se pudesse, votaria a favor do projeto.