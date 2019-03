Ao comentarem sobre o projeto, Joice Alvarenga/PT, Sandrinho da Looping/PDT e Wilse Marques/PP ressaltaram que são favoráveis ao projeto, mas que é necessário que o Executivo coloque a lei em prática efetivamente, resolvendo as questões ligadas à liberação de alvarás e à fiscalização.

Inovando

O presidente da Câmara, Evandro Donizeth (Piruca) deixou claro, em nome da transparência que, apesar de ser presidente e estar impedido de votar, se pudesse fazê-lo, também votaria pela aprovação do projeto.

Outros projetos votados

Projeto de Lei nº 277/2019 – altera o Anexo I da Lei nº 5.369/2019, corrigindo erro técnico na elaboração da lei aprovada na semana anterior, que continha incorreções nos valores dos vencimentos dos cargos efetivos e comissionados do Poder Legislativo.

Projeto de Lei nº 275/2019 – dispõe sobre a reestruturação da Política Municipal do Idoso, do Conselho Municipal do Idoso, do Fundo Municipal do Idoso e revoga a Lei nº 3.505, de 7 de outubro de 2003. Segundo apuração feita pelo Últimas Notícias, as modificações visam atender sugestões do formiguense Toninho Costa (foto) que pretende viabilizar repasses do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos para Formiga, na condição de secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.

Uso de fogos de artifício com estampido está proibido

Finalmente foi aprovado, por unanimidade, o projeto de autoria do vereador Sidney Ferreira, que proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifícios com estampidos, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município de Formiga e dá outras providências.

A aprovação do projeto contou, inclusive, com os votos dos vereadores Mauro César e Flávio Couto, que ainda tentaram ver também aprovada uma emenda que determinava horário para o cumprimento da proibição; emenda esta, que acabou derrotada.

Agora, a proposta segue para sanção do prefeito Eugênio Vilela/PP.

Das proibições

De acordo com o projeto, os fogos de artifício com estampidos, assim como quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso, são causadores de inúmeros danos e desconfortos a crianças, idosos, acamados, portadores de doenças mentais e a animais domésticos, o que embasou a necessidade da proibição.

Penalidades

Para quem descumprir a lei, está prevista multa de 10 a 50 UFPMF (Unidade Fiscal da Prefeitura Municipal de Formiga), atualmente no valor de R$239,44 a unidade.

Ressalva

A lei prevê que os fogos que produzem somente efeito visual, assim como seus semelhantes que acarretem barulho de baixa intensidade, não estão proibidos.

Justificativa

Na justificativa que acompanha o projeto, Sidney destaca que tal lei já é aplicada em diversos municípios do país, “atende os anseios de grande parte da população formiguense” e melhora a qualidade de vida das pessoas e dos animais.

Audiência pública

No dia 25 de abril do ano passado foi realizada audiência pública para debater o tema. A reunião contou com a participação de membros do Corpo de Bombeiros, da sociedade civil, da Apaf e profissionais enfermeiros e veterinários, tendo todos se posicionado favoráveis à proposta. A única fala discordante naquela ocasião se deu pela entrega de uma correspondência da associação que representa os fabricantes der fogos de artifício, sediada em Santo Antônio do Monte.