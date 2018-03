Por Paulo Coelho

Joice Alvarenga falou sobre o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) que existe na Prefeitura desde a gestão de Aluísio Veloso e que beneficiou cerca de 150 agricultores familiares. O responsável pelo programa era o jovem Caíque Fernandes de Oliveira e, de acordo com Joice, o servidor foi exonerado do cargo na semana passada, “entrando para o paredão”. “Sou uma pessoa muito crítica em relação à Reforma Administrativa, pois acho que têm muitos cargos, mas é preciso fazer uma análise de cada cargo. Percebemos que muitos foram criados só para atender perfil político. Me preocupa saber que nos cargos, há os técnicos e os políticos. Os técnicos deveriam ser concursados e agora, como será gerido esse programa?”, questionou a vereadora à Prefeitura.

Joice destacou ainda, sobre alguns cargos de confiança na administração municipal. Ela citou a existência do cargo de coordenador de ballet, que segundo denúncias, foi ocupado no início do governo por pelo menos três senhores, apesar da extinção da Emad (Escola de Dança).

Sidney Ferreira solicitou que a secretaria competente crie o serviço de “cata entulhos” para recolher e dar destinação adequada ao lixo de grande volume como sofás velhos e móveis descartados. O vereador pediu ainda, que a população seja informada sobre os dias e horários da coleta do lixo úmido e do reciclável.

Flávio Couto mais uma vez, pediu melhorias nas estradas rurais, que estão intransitáveis. “As vans escolares vão parar de rodar, pois os veículos estão quebrando. Que olhem de modo especial para a comunidade de Albertos e região”.

Wilse Marques: “Que a Prefeitura faça o conserto da ponte na comunidade de Vendinha. Eu fiz esse pedido aqui no ano passado por várias vezes, e esse trabalho já havia sido feito antes, porém, a ponte quebrou novamente. No local também transita vans escolares”.

Wilse também falou sobre os tais cargos técnicos da Prefeitura. “Deveria ser olhado o perfil técnico para todos os cargos. Não adianta colocar uma pessoa em determinado cargo se ela não tem a devida habilitação”.

Marcelo Fernandes: “Sabemos que serão feitas mudanças na Secretaria de Saúde, onde vários profissionais serão dispensados. Gostaria de saber o motivo pelo qual dispensaram a enfermeira do posto de saúde Diego Souto, no Rosa Mística. Isso é uma vergonha e iriam mandar o médico José Maria, embora também. É um descaso do poder público, que está deixando muito a desejar. De acordo com a secretária de Saúde, isso é por causa da contenção de gastos”.

O vereador cobrou ainda, capina no entorno da academia ao ar livre e na quadra no bairro Ouro Verde, além da iluminação na avenida José Higino Filho (saída para Campo Belo).

Sobre a dificuldade no pagamento das contas de água, o vereador disse que em resposta, a Prefeitura explicou que isso não espelha a realidade. “Mas isso não é o que estou vendo nas redes sociais e nas ruas. Boa parte dos consumidores não está conseguindo pagar as contas. Não concordo com essa afirmação”.

Mauro César: “Que seja solicitada à Secretaria de Obras ou que se acione a Cemig para resolver um problema na rua Ricardo Rocha, bairro Ouro Verde. Na época em que colocaram fogo no ônibus, o poste também foi queimado e o local está sem iluminação até hoje”.

Flávio Martins: “Moradores do Água Vermelha me entregaram um abaixo-assinado com 149 assinaturas para que a médica pediatra Taciana retornasse para o posto de saúde do bairro, pois ela havia sido transferida para o PSF do Bela Vista. Eu fiz um ofício e protocolei na Secretaria de Saúde, tive a notícia de que ela irá retornar ao posto de saúde do Água Vermelha”.

Flávio disse também que no início do mandato, cobrou a instalação de uma cancela na linha férrea no bairro Alto da Praia. “O local é o único que não tem uma cancela, e nesse final de semana fui informado que quase ocorreu um acidente ali”.

Evandro Donizeth da Cunha (Piruca): “A secretária de Meio Ambiente está muito devagar para atender o povo, precisa agir mais e não estou pedindo nada para mim não! Tem uma empresa que precisa de um alvará e até o momento nada. Ela me disse que está em cima da mesa dela para assinar, só se for em cima de mesa ‘estranha’. Já fui lá umas dez vezes e nada. Ela faz o que quer lá dentro. Se não resolver, na próxima segunda falo do assunto novamente”.

O presidente da Casa falou também sobre a demora no envio de projetos à Câmara por parte da Prefeitura. “Têm que chegar aqui até as 11h e sempre vêm com atrasos”.

Apenas um projeto submetido a votação

O projeto de lei 120/2018, que altera a redação dos anexos que menciona da Lei 5.222 de 2017, visando corrigir erro material, foi aprovado por unanimidade. Correção de nomenclatura na Lei Orçamentária de 2018.

Proposta retirada

A proposta que, segundo a pauta, seria votada era a 99/2017, sobre projeto que regula o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos vinculados ao município e fixa critérios para o rateio desses valores, além de dar outras providências, foi retirado pelo vereador e advogado, Flávio Couto/PSC, que pediu vistas ao projeto.

Projetos recebidos para tramitação

Dois projetos de lei entraram em tramitação durante a reunião. Um é de origem do Executivo e autoriza o município a abrir crédito especial para o cofinanciamento das ações e serviços de saúde de média e alta complexidade a serem executadas pela Santa Casa de Caridade. O outro, de autoria do vereador Flávio Couto, dispõe sobre o desembarque em segurança para mulheres em horário noturno, no período das 21h às 6h em Formiga e dá outras providências.