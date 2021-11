O diretor de Segurança Alimentar da Prefeitura de Formiga, Anuar Teodoro Alves, recebeu a visita do gerente da unidade regional da Emater-MG de Divinópolis, Wellington Dias Silveira.

Durante o encontro, foram debatidos assuntos referentes aos diversos projetos que vem sendo desenvolvidos pela empresa em parceria com a administração municipal por meio do escritório local.

Também foi discutido o planejamento das atividades, projetos e trabalhos a serem realizados no próximo ano.

Segundo Anuar, Formiga mantém um convênio ativo com a Emater-MG há 66 anos, o que tem proporcionado muitos benefícios aos produtores rurais e ao município.

Ele destacou ainda a importância do trabalho em prol do fortalecimento e valorização dos queijos produzidos no município, realizado com o apoio dos extensionistas técnicos Raul Martins da Silva e Mozair José Pinto.

Fonte: Decom