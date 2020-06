O Atlético conta com a força de sua torcida para impulsionar o programa de sócio Galo na Veia e também a comercialização da camisa vencedora do concurso Manto da Massa. Em entrevista à Rádio Itatiaia, o diretor de futebol Alexandre Mattos convocou os alvinegros a ajudarem a diretoria na montagem de um elenco que brigue por títulos na temporada 2020.

“Faço um desafio ao torcedor para que a gente consiga chegar a 50 mil camisas vendidas. Isso nos dá força para conseguir grandes jogadores. Se a torcida comprar a briga, mesmo não tendo previsão de jogos e de poder ir ao estádio, se fizer uma adesão ao programa de sócio, é fundamental. Passei por uma renovação imensa no Palmeiras, e só foi possível porque a torcida aderiu ao programa de sócio”.

Conforme Mattos, a adesão dos atleticanos ao Galo na Veia proporcionará ganho importante de receita e, consequentemente,

permitirá ao presidente Sérgio Sette Câmara atender a todos os anseios do técnico Jorge Sampaoli, que preparou uma lista de possíveis reforços tão logo chegou ao clube, no início de março.

“Nosso torcedor está comprando as camisas, mas precisamos muito que o torcedor seja sócio Galo na Veia. Se a gente conseguir aumentar, dá força ao projeto e ao presidente me autorizar para contratar. É isso que o torcedor quer. A gente pensa grande, o Sampaoli já é um projeto grande. Vamos realmente pensar em jogadores de potencial, de futuro, mas também em jogadores que possam dar peso para que o Alan Franco não seja tão responsável e consiga evoluir e para resolver em momentos de maior expressão”.

O executivo ressaltou que com o incentivo dos torcedores o Atlético ganhará força na briga com Flamengo e Palmeiras, os dois times de maior receita no futebol brasileiro.

“Faço um pedido especial ao torcedor: acredite naquilo que estamos propondo. O Atlético vai fazer o possível para encarar o desafio dos clubes que estão na nossa frente em projeto e receita”, declarou Mattos.



“Se o torcedor comprar a briga e impulsionar o projeto, nós temos grandes chance de brigar com eles por causa do trabalho do Sampaoli, dos jogadores e da gestão do nosso presidente”, completou.

Camisa

A camisa ganhadora do concurso Manto da Massa foi elaborada pelo designer Flávio Markiewicz. Até terça-feira, os sócios Galo na Veia podem comprar a peça por R$ 169,99. Depois, o valor sobe para R$ 225,99. Quem não é associado terá de desembolsar R$ 269,99.

O produto está à venda pela internet, no site checkoutmantodamassa.com.br. De acordo com o Atlético, foram negociadas mais de 40 mil unidades, o que representa uma receita bruta superior a R$ 6,8 milhões. Segundo o clube, o prazo máximo de entrega será de 75 dias a partir da data de fabricação, a ser iniciada em 21 de junho.

Fonte: Super Esportes