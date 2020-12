O diretor do Fórum da Comarca de Formiga, o juiz de direito Altair Resende de Alvarenga, solicitou à Câmara Municipal a utilização da Tribuna durante a reunião ordinária dessa segunda-feira (14) para prestar, em nome do Poder Judiciário, agradecimentos aos integrantes do Legislativo.

“Manifestei o desejo de estar aqui para registrar a harmonia e a independência que o Legislativo e o Judiciário trabalharam ao longo dos últimos quatro anos. Estamos a uma reunião para o encerramento desta legislatura e, felizmente, o judiciário não precisou ser acionado, na certeza de que cada um desempenhou bem o seu papel e o desenvolveu, dentro daquilo que a arquitetura constitucional espera da atuação do Poder Legislativo em harmonia com os demais”, ponderou Altair ao falar aos vereadores.

O diretor do Foro ainda ressaltou que, nas poucas vezes que solicitou apoio à Câmara Municipal, como na concessão do título de cidadania honorária ao ex-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), Nelson Missias de Moraes, e ao corregedor do órgão, José Geraldo Saldanha da Fonseca, em razão do lançamento da pedra fundamental para a construção do novo fórum, obteve apoio unanime.

Altair Resende explicou ainda que as obras do novo Fórum de Formiga deverão terminar em 2022, com o Judiciário levando seus trabalhos para o novo imóvel no mesmo ano. “Passarei as atividades do atual prédio para o Município, para que lá sejam desenvolvidas diversas atividades, inclusive da Câmara Municipal, de forma que as enormes despesas com locação de imóveis sejam reduzidas, uma vez que haverá transferência gratuita daquele prédio para benefício da comunidade”.