Paulo Coelho

Desde o início da semana, se avolumam as reclamações de moradores de várias partes da cidade relatando problemas com a falta d’água.

Na tarde dessa quinta-feira (27), questionado sobre o problema que desde terça-feira (18) segundo moradores, ocorre nos bairros Nossa Senhora de Lourdes, Vila Castro, Quinzinho, Balbino Ribeiro, Alvorada e adjacências, o diretor do Saae, José Pereira de Souza (Capitão Souza) informou que o rompimento na adutora do rio Mata Cavalo motivou a falta d’água.

Segundo Souza, o reparo foi concluído na tarde de quarta-feira (26), e que agora, em razão da pouca economia de usuários nas partes mais baixas dos bairros, será necessário um tempo maior para que o nível das caixas se restabeleça e o abastecimento volte ao normal.

O diretor do Saae aproveitou a oportunidade para solicitar dos usuários um maior cuidado no que toca às práticas que resultam em desperdícios, que segundo ele, continuam ocorrendo mesmo em dias e locais onde o abastecimento está ou esteve prejudicado. “Hoje pela manhã [quinta-feira], eu mesmo flagrei na região do Nossa Senhora de Lourdes, alguns moradores lavando calçada e veículos. Isto é um absurdo e se a população não cooperar…”.