A professora Divina Solange do Nascimento foi reconduzida ao cargo de diretora do Colégio Unifor. Como vice-diretora, foi reempossada a professora Ada Lúcia Rodrigues Costa. O mandato é de 2020 a 2023.

O presidente da Fundação Educacional de Formiga-MG (Fuom), professor Dr. Marco Antonio de Sousa Leão, conduziu a cerimônia. Ele agradeceu às profissionais pelo trabalho realizado durante o tempo em que estão à frente do Colégio.

Sobre as expectativas para os próximos anos, Divina Solange do Nascimento destacou a preocupação em sempre inovar, modernizar e continuar a crescer. Ela falou ainda do empenho em projetos grandiosos que ajudem no aprendizado das crianças e nos resultados dos jovens nos vestibulares.

Também participaram da cerimônia: a coordenadora do Ensino Fundamental Anos Iniciais Adriani Reis Pedrosa; a coordenadora do Ensino Infantil Valéria Maria Sousa Araújo; a coordenadora do Ensino Fundamental Anos Finais Regina Lopes de Castro; a coordenadora do Ensino Médio Elaine Cristina Vaz Miranda.