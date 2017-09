A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria de Educação, promoveu, na quinta-feira passada (31), o primeiro módulo do Curso de Capacitação Específica para Diretor Escolar Municipal.

Atendendo ao exposto do Plano Decenal Municipal de Educação e ao Plano de Gestão, a Secretaria de Educação está promovendo a democratização da gestão escolar por meio do Processo de Indicação de Diretor das Escolas Municipais e dos Centros de Educação Infantil da Rede Municipal. O processo constará de quatro etapas, sendo a primeira, o curso de capacitação.

Neste curso, será oferecida formação específica a todos os inscritos no processo, abordando as áreas de gestão de pessoas, gestão administrativa, gestão financeira e gestão pedagógica.

A abertura do curso ficou a cargo do prefeito Eugênio Vilela, que deu boas-vindas aos participantes, desejou sorte a todos e explanou sobre a importância da gestão democrática, um de seus compromissos de campanha.

No primeiro encontro, com o tema gestão de pessoas e liderança na educação, foi ministrado um minicurso pela personal e profissional coach, Maria Cristina Braga, responsável pelo Centro de Educação Corporativa Formiguense (Cecof), que desenvolve um trabalho com os servidores municipais através de formação continuada, palestras motivacionais e treinamento específico na área de coaching.