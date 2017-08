Ainda na mesma manhã, em visita à avenida Tabelião Juca Almeida (nas proximidades do Lanche do Fofão), onde será instalará a academia, o vereador Sidney Ferreira solicitou ao secretário que estudasse a possibilidade, por meio de sua pasta, de viabilizar a construção de uma ciclovia às margens o rio Formiga, quem sabe ligando a região do Engenho de Serra, num primeiro trecho até o Terminal e, se possível, estendendo-a até as proximidades da entrada do Clube Centenário.

Mais ciclovias para o município

Sidney Ferreira lembrou que esta era uma proposta de Arnaldo quando este ainda era vereador e que, agora, exatamente comandando a Secretaria Estadual de Esportes, este sonho pode se tornar realidade.