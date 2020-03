Diante da pandemia da Covid-19, a Diretoria de Compras da Prefeitura de Formiga tem adotado medidas de segurança em saúde para a realização das licitações e dos pregões presenciais para aquisição de produtos e serviços de urgência no município.

Na impossibilidade de adiamento, a atual gestão viu a necessidade da manutenção de alguns processos para a compra de materiais ambulatoriais, medicamentos e alimentação.

Uma das medidas de segurança em saúde foi a alteração do espaço da Sala de Pregões para um ambiente mais amplo e arejado. Além disso, a higienização do espaço foi intensificada e, no local, há a disponibilidade de álcool em gel para todos os participantes das licitações e dos pregões. Outra medida adotada foi o distanciamento entre os participantes, durante as sessões.

Essas medidas de segurança em saúde têm sido informadas às empresas interessadas, sendo solicitado aos seus representantes que estejam em condições saudáveis, não apresentando sintomas gripais, na participação dos pregões.