A Diretoria de Compras Públicas da administração municipal realizou na manhã desta terça-feira (14), o primeiro pregão eletrônico para compra de combustíveis.

O processo online atende ao Decreto Federal 10.024/2019, que determina que tudo que a Prefeitura for comprar e pagar com verba proveniente de transferência voluntária da União deverá ser feito por meio do pregão eletrônico.

De acordo com a Diretoria de Compras, o sistema online também é uma medida de segurança em saúde por causa do coronavírus. Neste momento, devido à pandemia, o setor está fazendo a maioria dos pregões eletrônicos para evitar as sessões presenciais.

Todas as informações dos pregões eletrônicos serão disponibilizadas no site da Prefeitura de Formiga e na plataforma Licitanet