Na próxima segunda-feira (11), será realizada, no sul de Minas, uma reunião da Diretoria e Conselho Fiscal da Associação dos Municípios do Lago de Furnas (Alago).

O encontro está agendado para às 14h, no Gabinete do Prefeito de Boa Esperança e presidente da associação, Hideraldo Henrique Silva.

Foram definidos como pauta da reunião os seguintes temas: Alinhamento das ações tratadas em Brasília-DF; Planejamento das ações tratadas em Furnas e ONS (Rio de Janeiro), Apresentação da situação financeira da Alago e outros assuntos de interesse comum.

A expectativa de empresários do ramo do turismo, em Formiga e nos mais de 30 municípios lindeiros, é que a reunião resulte em um posicionamento e apontamento de soluções para o problema da falta d’água no lago que se arrasta há mais de três anos e tem trazido problemas e prejuízos infindáveis.