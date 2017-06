Da redação

O problema é antigo e se agravou muito com o não funcionamento da Estação Elevatória de Esgoto (ETE) que atende o bairro Nova Conquista.

Com o calor comum no período da tarde, se torna ainda mais crítica a situação dos moradores da região mais próxima à ETE, que potencializa o problema ali existente há décadas, este gerado a partir da estação de tratamento do esgoto produzido pela Penitenciária que, mal dimensionada, deixa constantemente vazar para o Córrego do Quilombo o esgoto in-natura.

O que diz o Saae

Cobrado sobre o não funcionamento da elevatória que deveria atender ao menos o escoamento do material captado no Nova Conquista, o diretor do Saae, José Pereira de Sousa (Capitão Souza), declarou que “realmente a nova elevatória já deveria estar em funcionamento. Porém, para que isto ocorra é necessário que recebamos uma bomba melhor dimensionada e já adquirida mas não recebida e façamos algumas modificações na rede elétrica que a sustentará, atendendo exigências da Cemig. Acredito que nos próximos 15 dias a bomba será entregue assim como as peças [inversores e outras] necessárias para a instalação”.

Elevatória do Cidade Nova

Capitão Souza aproveitou a oportunidade para afirmar que outras elevatórias de igual importância já estão em pleno funcionamento no município como a que extinguiu de vez o problema de esgotamento sanitário que poluía a Lagoa do Petito (que entrou em funcionamento no início de janeiro) e as novas instalações da elevatória do bairro Cidade Nova que foram instaladas nessa semana. Esta que desde quinta-feira (22) substituiu a antiga, com capacidade de armazenamento e de bombeamento bem superior, certamente põe fim ao velho problema de extravasamento de esgoto que infestou durante anos as terras existentes a jusante da mesma e que por algumas vezes, carreavam o esgoto, a céu aberto, pelas pastagens que ligam aquele bairro à parte do Engenho de Serra.