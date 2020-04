Um embate político entre o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), impediu a construção de um hospital de campanha, com capacidade para cerca de 500 leitos, destinado ao tratamento de pacientes com covid-19.

O hospital seria construído na esplanada do estádio Mineirão. A estrutura seria bancada pela Prefeitura em parceria com empresa do setor de mineração. A concessionária que administra o estádio já havia autorizado a obra e, segundo o prefeito, foi acertado com Zema.

Porém, na segunda-feira, Kalil informou que o hospital não seria mais construído depois do que classificou de proposta “imoral, indecorosa e politiqueira” por parte do Estado, que é o dono do Mineirão. A proposta citada pelo prefeito foi apresentada pelo secretário estadual de Infraestrutura e Mobilidade, Marco Aurélio Barcelos, segundo a qual Kalil e Zema deveriam aparecer juntos em apresentações públicas que envolvessem o hospital.

“O Estado não cedeu a esplanada para a Prefeitura de Belo Horizonte, infelizmente, apesar de que eu já tinha combinado pessoalmente com o governador. E, depois, um secretário, Marco Aurélio Barcelos, que é um garotinho, acho que tem 39 anos, fez uma proposta imoral, indecorosa e politiqueira para ceder o espaço”, disse Kalil, em entrevista coletiva na segunda-feira. “Quero dizer a esse rapaz que isso não é hora de promover o governador, de promover governos. É hora de salvar vidas”, acrescentou.