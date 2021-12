A Prefeitura de Ouro Preto decretou onda vermelha no distrito de Antônio Pereira, após significativo avanço da Covid-19 na localidade. A decisão, publicada na sexta-feira (3) no Diário Oficial do Município, vai valer por 14 dias..

Segundo o Executivo Municipal, entre 21 e 27 de novembro, dos 70 casos registrados em toda a cidade histórica, 27 foram diagnosticados em Antônio Pereira, isto é, 38%.

A população do vilarejo é estimada pelo IBGE em 5 mil habitantes. Em toda Ouro Preto, são 74.824 moradores.

A onda vermelha é a mais restritiva do Programa Minas Consciente. As medidas de controle incluem fechamento de escolas, bares, restaurantes, academias e até a proibição da circulação de vans e micro-ônibus.

O Estado de Minas tentou contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Ouro Preto, mas não obteve retorno.