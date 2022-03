O Dia Internacional da Mulher foi celebrado nessa terça-feira (8) e, para comemorar a data, foram desenvolvidas diversas ações pela Prefeitura de Formiga.

Na praça Getúlio Vagas, a Secretaria de Desenvolvimento Humano, em parceria com a Polícia Militar, realizou uma blitz e, na ocasião, as mulheres que passavam pelo local foram presenteadas com mensagens e suculentas. As mulheres que estavam nas filas das agências bancárias e lotéricas também foram homenageadas.

O Centro de Referência em Assistência Social (Cras 3 – Rosário) promoveu a palestra “Mulheres fortes, uma questão de escolha”, conduzida pela inspetora da Polícia Civil Samira Machado, e uma Tarde de Beleza, que contou com o apoio de diversos profissionais. As participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos puderam cuidar das unhas, cabelos, sobrancelhas e pele. No Centro de Convivência do Idoso também houve homenagens às mulheres.

A Unidade Básica de Saúde Abílio Coutinho, no bairro Quartéis, realizou um encontro no qual foi abordado pela psicóloga Leila Patrícia um tema importante, que a é violência praticada contra as mulheres. Já a enfermeira Isabel Silva apresentou o projeto “Lugar de Paz”, que acolhe mulheres em situação de violência.