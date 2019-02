O Governo de Minas Gerais não está cumprindo as suas responsabilidades com relação aos municípios mineiros, principalmente no que se refere aos repasses financeiros, que são um direito constitucional das Prefeituras.

Importante ressaltar que a dívida do Estado com o município de Arcos, já ultrapassa a marca de R$16,2 milhões. De acordo com a Prefeitura de Arcos, essa atitude ilegal afeta a vida de milhões de cidadãos em todo o Estado, pois pressiona os recursos dos municípios e compromete a oferta de serviços públicos, que estão entre os direitos da população, como saúde, educação, transportes e outros.

Centenas de municípios estão sendo penalizados pela atuação desastrosa do Governo do Estado. Muitas Prefeituras estão sendo obrigadas, praticamente, a fechar as suas portas, enquanto outras anunciam a paralisação de serviços essenciais, como o atendimento de saúde e a suspensão do início do ano letivo.