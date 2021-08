Nessa quarta-feira (18), Divinópolis alcançou a marca de 200 mil doses aplicadas das vacinas contra a Covid-19, o que significa quase 70% de cobertura vacinal em pessoas que podem ser imunizadas. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Governo (Segov).

A marca foi atingida no momento em que o eletricista Mateus Silva Santana se vacinaria, por isso ele recebeu o certificado para comemorar o feito. Ele estava no carro na fila do drive-thru, acompanhado da esposa e da filha.

“Esse é um momento que foi muito esperado a todos nós. Só tenho a agradecer a nossa Divinópolis por tudo que tem feito. Estou mais aliviado agora, obrigado. Não imaginei que estaria aqui participando desta comemoração e estou muito feliz”, afirmou Mateus.

A vice-prefeita e secretária de Governo, Janete Aparecida (PSC), destacou a marca atingida pela cobertura vacinal.