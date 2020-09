Divinópolis e Nova Serrana são as cidades com o maior número populacional no Centro-Oeste de Minas, em 2020, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com as estatísticas, as cidades, que apresentam o maior crescimento populacional da região, têm respectivamente 240.408 e 105.520 habitantes.

A estimativa com o total de habitantes dos municípios se refere a 1º de julho de 2020 e foi divulgada na quinta-feira passada (27) pelo Governo Federal.

De acordo com dados do IBGE, na região, o município com o menor número populacional é Serra da Saudade, com apenas 776 moradores. Serra da Saúde também segue sendo a menor cidade do Brasil, em relação ao número de habitantes.

Crescimento populacional

O Instituto apontou que em 2020 houve crescimento populacional em quase todas as cidades no Centro-Oeste de Minas. As duas maiores cidades da região também apresentaram o maior crescimento populacional.