Na manhã desta quarta-feira (29), por volta das 09h40, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento a possíveis vítimas de um desabamento de estrutura ocorrido na MG 050, próximo ao km 124, no estabelecimento ABC Atacadista em Divinópolis, que seria inaugurado nesta quinta-feira (360).

No local do acidente eram acomodadas latas de cerveja.

Foram acionadas equipes para as ações de salvamento das possíveis vítimas do desabamento, outra equipe para tratamento e condução ao hospital e uma terceira equipe para auxiliar no controle da cena.

Duas pessoas se feriram no acidente, sendo ambas do sexo masculino. Uma delas apresentou um pequeno corte em uma das mãos e foi conduzida ao hospital por um veículo particular e uma outra vítima com luxação no punho, atendida pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.

No local, enquanto as equipes providenciavam o salvamento e tratamento das vítimas já localizadas, a equipe de controle da cena iniciou a conferência da população presente nas dependências do local. As pessoas foram reunidas no ponto de encontro e foi realizada a chamada conferindo com as pessoas que efetivamente adentraram as dependências (controle de ponto).

As causas do acidente serão investigadas.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros permanece no local para garantia da segurança do funcionários que estão desmontando a estrutura.

Informações Corpo de Bombeiros e Samu