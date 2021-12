A cervejaria Heineken anunciou, nessa terça-feira (14), que cancelou o projeto de construção de sua fábrica em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A decisão veio após uma decisão de embargo da Justiça e abertura de inquérito civil público para apurar a situação.

A Prefeitura de Divinópolis, a partir da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Turismo (Semdes), vem monitorando nas últimas semanas a situação a partir de contatos com a Invest Minas, agência de promoção de investimentos do Governo de Minas Gerais.

A partir da divulgação da decisão da Heineken em abortar o projeto original em Pedro Leopoldo, o município de Divinópolis se colocou formalmente como um possível destino para receber a fábrica da cervejaria.

O prefeito Gleidson Azevedo realizou, ainda nessa terça-feira, contato com a diretoria da Heineken, apresentando a receptividade de Divinópolis com o projeto. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Turismo levantou as diretrizes demandadas pela Heineken para sua escolha, que incluem disponibilidade de área de grande porte, próxima a um rio despoluído de alta vazão. A companhia ainda destaca a importância da água como insumo fundamental para a produção, demandando uma região com substancial disponibilidade de água subterrânea.