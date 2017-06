Divinópolis tem o maior número de estupros consumados registrados entre janeiro e abril de 2017 nas 50 cidades que integram a 7ª Região Integrada de Segurança Pública (Risp) da Polícia Militar (PM). Na cidade, foram registrados seis casos nesse período. Em segundo lugar, aparece Nova Serrana, com cinco ocorrências.

A terceira posição é ocupada pelas cidades de Itaúna e Formiga, com dois casos cada. Morada Nova de Minas, Itatiaiuçu, Pará de Minas, Lagoa da Prata, Abaeté, Bom Despacho, Estrela do Indaiá e Córrego Danta têm um caso de estupro consumado cada.

Pedra do Indaiá, Pequi, Perdigão, papagaios, Paineiras, Pains, Quartel Geral, Pimenta, Pompéu, Martinho Campos, Medeiros, Leandro Ferreira, Luz, Maravilhas, Onça de Pitangui, Moema, Pitangui, Serra da Saudade, São Sebastião do Oeste, Tapiraí, São José da Varginha, São Gonçalo do Pará, Santo Antônio do Monte, Carmo do Cajuru, Camacho, Conceição do Pará, Cedro do Abaeté, Cláudio, Araújos, Arcos, Bambuí, Biquinhas, Iguatama, Igaratinga, Itapecerica, Japaraíba, Dores do Indaiá e Córrego Fundo não registraram nenhum caso no período.

Evolução em Divinópolis

A cidade mais populosa do Centro-Oeste, com 232.945 habitantes de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), teve sete estupros confirmados de janeiro a abril de 2016. Já em 2015, não teve nenhum. Em 2014, foram quatro casos, em 2013, 11 e, em 2012, foi registrado o maior saldo, com 16.

Casos mais recentes

Em Formiga, a Polícia Civil divulgou na sexta-feira (2) a prisão de um homem de 46 anos, que em cinco oportunidades estuprou a filha dele, de 14 anos. No dia 10 de abril uma jovem de 16 anos foi estuprada por um homem de 49 anos contratado pela mãe dela para retirar entulhos de uma residência. Em agosto de 2016, quatro jovens foram presos, suspeitos de e estuprarem uma adolescente, de 14 anos, no dia 16 de junho. Um adolescente de 17 anos também está envolvido no caso.

Já em Divinópolis, no dia 4 de maio, uma adolescente, de 13 anos, foi estuprada debaixo de uma ponte no Bairro Esplanada. O crime foi registrado por volta das 17h. No dia 28 de março, uma mulher de 30 anos foi estuprada na ponte do Bairro Manoel Valinhas.

A vítima foi abordada a caminho de casa, por volta das 21h. Em 18 de dezembro de 2016, uma jovem, de 24 anos, foi estuprada por um suspeito, de 25 anos, em um motel que pertence a ele.

Combate e investigação

O portal G1 pediu à PM um posicionamento sobre o combate a esse tipo de crime na região. Questionou, dentre outras coisas, o total de suspeitos presos em cada um dos casos que ocorreram no primeiro quadrimestre. Também perguntou à Polícia Civil sobre os casos que viraram inquérito criminal e aqueles que ainda não foram apurados e por quais motivos. A reportagem aguarda retorno dos dois órgãos.

Em entrevista ao jornal MGTV da rede Integração no dia 11 de março, o delegado Leonardo Pio disse que a Polícia Civil começou a trabalhar com um novo sistema para apuração dos crimes sexuais.

“Estamos investindo em um sistema de investigação genética que contribui na identificação de autores, correlação entre vítimas e identificação de corpos. A Polícia Civil está investindo pesado na implantação desse sistema, que consiste basicamente na alimentação do perfil genético de autores e vítimas de crimes sexuais”, explicou.