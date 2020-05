A Prefeitura de Divinópolis confirmou, nesta segunda-feira (4), 101 casos da Covid-19 no município.

Na última quinta-feira (30), a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) era de 45,4%. Já no informe desta segunda, a taxa é de 44,8%. Atualização dos dados confirmados da doença ainda não consta no boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

A cidade tem uma morte confirmada pela doença e, segundo Executivo, não há investigação de outras possíveis mortes por coronavírus.

De acordo com a Prefeitura, dos casos confirmados, um paciente tem idade entre 5 e 9 anos; um entre 10 e 19 anos; 35 entre 20 e 39 anos; 47 entre 40 e 59 anos; e 17 com mais de 60 anos. Sendo assim, 55 equivalem ao sexo feminino e 46, ao sexo masculino.

Internados e atendidos

Até esta segunda-feira, são 857 atendimentos de pacientes internados ou atendidos no ambulatório, que estão em isolamento domiciliar em Divinópolis. Os dados são dos hospitais Santa Lúcia, Santa Mônica, São Judas Tadeu, e Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD).

São 20 pacientes internados nos setores de enfermaria de Divinópolis, com quadro clínico compatível com a Covid-19; outros 13 estão internados no Centro de Tratamento Intensivo (CTI).

