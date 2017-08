Terá início nesta sexta-feira (25) a quarta edição da Festa Literária de Divinópolis (FLID) que este ano homenageia o escultor Geraldo Teles de Oliveira, conhecido como GTO. O evento, que vai até domingo (27), contará com apresentações teatrais, musicais, além de promover o encontro com autores locais, regionais e nacionais.

Para participar das atividades, os interessados devem pegar uma senha que será distribuída uma hora antes do início de cada sessão. Todas as atrações são gratuitas e serão realizadas no Teatro Municipal Usina Gravatá e seus arredores.

Na abertura do evento, o público poderá conferir um bate papo entre o escritor e contador de casos, Olavo Romano, premiado no Festival de Gramado de 2001; e Túlio Damascena, criador do Projeto “Borrachalioteca”, vencedor dos Prêmios Viva Leitura (2007) e Prêmio Bom Exemplo (2017), e organizador da Festa Literária de Sabará (FLIS).

Nesta 4º edição, passarão ainda pela FLID nomes como o humorista, cartunista, músico e escritor carioca, Reinaldo Figueiredo; o escritor e jornalista Carlos Herculano Lopes; o professor, ilustrador chargista e roteirista da Turma da Mônica, João Marcos; o professor, poeta e escritor, Olegário Alfredo; e Rodrigo Robleño, mais conhecido como Palhado Viralata, que atuou no Cirque du Soleil com a turnê mundial do espetáculo Varekai, no grupo Armatrux e em vários festivais no Brasil.

Confira a programação completa

Sexta-feira (25)

18h30 – Cortejo Literário de Abertura (Praça Literária)

19h30 – Exibição de Documentários GTO (Tenda Cinema)

19h30 – Leitura do Texto Curatorial e Video de Homenagem. (Artista Homenageado: GTO) (Teatro)

20h – Bate-Papo: Olavo Romano e Tulio Damascena – Casos de Minas e outras histórias (Participação Especial: Orquestra de Violas do projeto Fazendo Arte) (Teatro)

20h – Sarau Poético Aberto com Os Troxas (Praça Literária)

Sábado (26)

15h – Lançamento dos livros “Bilô Desembolô” e “Vovó inventa palavras” e bate-papo com as autoras, Vanessa Corêa e Maria Miguel Fontes, e com os ilustradores, Maurizio Manzo e Iara Rachid. (Livraria da FLID)

16h – Bate-Papo: As Academias de Letras Municipais e o resgate das Letras Locais. Membros de academias da região centro-oeste (Tenda Cinema)

16h – Traça-Traço com João Marcos: Conversas e desenhos (teatro)

16h30 – A Poesia de Cordel e o cordel da poesia: Uma conversa com Olegário Alfredo e Juvenal Bernardes. (Livraria da FLID)

18h – Bate-Papo com Carlos Herculano Lopes (Teatro)

18h30 – Exibição Comentada de Documentários GTO (Tenda Cinema)

19h – Pocket Show acústico com P.H.Lara (Praça Literária)

20h – A arte de Zoar com Reinaldo Figueiredo (Teatro)

Domingo (27)

16h – Lançamento do Livro ‘Geraldinho – o menino que ouvia as árvores’ com os autores Eduardo Maia e Faber Barbosa. Artista convidado: Alex Teles (Livraria da FLID)

17h – “Viralata – O PALHAÇO ESTÁ SOLTO”, com Rodrigo Robleño (Praça Literária)

18h – Encerramento: Gê Lara e Uirapuru Canto Livre