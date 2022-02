Moradores de Divinópolis foram surpreendidos por dois tremores de terra ao longo desse sábado (19/2). Segundo a Rede Sismográfica Brasileira, os eventos tiveram magnitudes semelhantes na cidade, onde desde o início deste ano, já foram registrados ao menos 36 eventos semelhantes.

“Tremores desta ordem de grandeza ocorrem com uma certa frequência no país, principalmente na região Nordeste, dada as características locais”, explicou à Agência Brasil o geofísico Eduardo Menezes, do LabSis-UFRN.

“Normalmente, estes eventos são causados pela existência de falhas geológicas. E seus efeitos, principalmente emocionais, são mais sentidos quando os abalos ocorrem próximos a áreas urbanas”, acrescentou o especialista, destacando que, eventualmente, os tremores de pequena intensidade podem causar algum dano estrutural às construções, principalmente caso se repitam em um curto espaço de tempo.

No Nordeste

Ao menos duas cidades nordestinas distantes quase 700 quilômetros também registraram pequenos tremores de terra ontem (19).