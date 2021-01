Divinópolis atingiu a marca de 102 vítimas da Covid-19, segundo o Boletim Diário desta segunda-feira (4). São cinco novas mortes em comparação com o último informativo divulgado na última semana; todas as novas vítimas são idosos.

Além dos novos casos, o município também registrou aumento de casos confirmados, suspeitas descartadas e pessoas recuperadas. Divinópolis tem mais de 4 mil resultados positivos desde o início da pandemia.

Todas as cinco vítimas têm entre 78 e 90 anos e faleceram entre os dias 28 de dezembro e 2 de janeiro. conforme informações divulgadas pela Prefeitura nesta segunda-feira.

* Veja abaixo mais dados sobre a evolução do coronavírus na cidade.

Mortes pela doença – são 102 óbitos, 52 do sexo feminino, 50 do masculino. No informe desta segunda não há informações sobre óbitos em investigação.

Pacientes recuperados – desde que a Prefeitura começou a publicar o informe, 3.480 pessoas se recuperaram da Covid-19 na cidade; 87 a mais que no boletim anterior.

Situação dos leitos

O Boletim Diário desta segunda não detalhou as informações sobre leitos disponíveis e crianças internadas com suspeita do novo coronavírus.

Contudo, o informativo aponta que 55 pacientes estão internados em leitos de Centro de Tratamento Intensivo (CTI) e 72 em enfermarias, todos com suspeita da doença.

Casos confirmados e descartados

Nesta segunda-feira, Divinópolis contabilizou 4.020 casos confirmados de coronavírus, 101 resultados positivos a mais que o boletim de quarta-feira (30). Já a quantidade de exames suspeitos que foram descartados está em 1.714.

Fonte: G1