A cidade de Divinópolis registrou mais uma morte causada pela Covid-19 pelo terceiro dia seguido, segundo a atualização do Boletim Diário dessa quinta-feira (13).

Outros três óbitos foram registrados nesta semana, todas as vítimas eram idosas. O informe apontou ainda que a cidade atingiu a marca de 800 casos positivos do coronavírus.

Segundo a Prefeitura, a nova vítima da Covid-19 é um idoso de 62 anos que faleceu no dia 7 agosto. Ele tinha doença hepática crônica e diabetes, foi internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no dia 4 de agosto. No dia em que faleceu, ele teve o resultado positivo para o coronavírus através do teste PCR.

Duas mortes foram registradas na quarta e uma na terça-feira. Até o momento, são 26 óbitos.