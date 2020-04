As medidas restritivas decretadas pelo governo de Minas Gerais, federal e municipal, para conter o avanço do novo coronavírus, refletiram em queda na criminalidade em Divinópolis. É o que revelam a Delegacia Regional de Polícia Civil e a Polícia Militar.

De acordo com números das Polícia Civil, no período de pandemia, foi registrada uma redução de 60% de homicídios na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados da PM seguem a mesma tendência e teve o pico de queda em março, com 44% de redução dos crimes violentos.

As polícias Civil e Militar informaram que seguem atuando fortemente na atuação contra crimes diversos no período de quarentena, que estabeleceu suspensão de diversos serviços.

Polícia Civil

Segundo o delegado regional, Leonardo Pio, nos primeiros 15 dias de quarentena foram despachados mais de 12 mil Registros de Eventos de Defesa Social (Reds), ou seja, 12 mil pessoas que aguardavam uma resposta de resolução de crimes da Polícia Civil, passaram a tê-las no período de isolamento social.