A Polícia Civil de Divinópolis inaugurou na quarta-feira (18), as salas de oitiva qualificada da Delegacia de Mulheres. A inovação foi fruto do belo trabalho desenvolvido pela delegada de Combate à Violência contra a Mulher, Maria Gorete Rios e pelo delegado Regional de Divinópolis, Leonardo Moreira Pio.

A partir de parcerias celebradas com a iniciativa privada e com universidades sediadas na cidade, foi viabilizado o auxílio de profissionais cedidos pelas universidades, inclusive estagiários (direito e psicologia) e outros que, ao atenderem as vítimas, tem agora a oportunidade de desenvolverem um trabalho humanizado que, muitas vezes, resulta até mesmo na dispensa de dar andamento em procedimentos judiciais.

Nos casos que por sua peculiaridade, exigirem o atendimento jurídico (estupros e outras formas de violência), ainda assim, toda a ajuda de profissionais da área de humanas, também é ofertada.

Pela postura ativa e humana à frente da Delegacia e em razão das ações planejadas como as desenvolvidas pela equipe da Regional de Polícia Civil em Divinópolis, o assessor jurídico da governadoria estadual, Sheldon Almeida, em visita a unidade para tratar de diversos assuntos, parabenizou a todos e afirmou que ações como esta justificam plenamente os bons resultados alcançados pela equipe comandada pelo delegado Leonardo Moreira Pio.