Divinópolis confirmou o primeiro caso de sarampo em 2019, conforme o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) divulgado nesta sexta-feira (29). Nova Serrana e Itaúna também tiveram casos da doença este ano na região Centro-Oeste de Minas. Em tempo, neste sábado (30) ocorre o segundo “Dia D” da campanha nacional de vacinação contra o sarampo em todo o país.

Casos suspeitos na região

O possível caso de sarampo em uma criança de 1 ano e 3 meses em Bom Despacho foi descartado no dia 14 de outubro após a Funed, em Belo Horizonte, enviar o resultado negativo do exame ao município.

Segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura, a criança teve uma reação alérgica da vacina contra o sarampo no 15º dia após ser imunizada. Os sintomas da reação são semelhantes aos da doença e por isso houve suspeita. Os exames de laboratório foram feitos e encaminhados para a Funed, que retornou com um laudo apontando o caso como negativo.

Em Divinópolis, no dia 1º de outubro, um paciente do gênero masculino, que não teve a idade divulgada, deu entrada no Posto de Saúde do Centro da cidade com sintomas de sarampo. Na ocasião, a Prefeitura informou que o laboratório colheu amostras do paciente para análise e diante da suspeita, o posto teve as atividades interrompidas e as portas fechadas por cerca de quatro horas, para realização de procedimento de desinfeção.

As prefeituras de Pará de Minas e Araxá também divulgaram suspeitas de casos da doença, contudo as suspeitas seguem sem confirmação pela SES-MG.

Paciente com sintomas de sarampo foi atendido no Posto Central em Divinópolis no dia 1º de outubro — Foto: Reprodução/TV IntegraçãoPaciente com sintomas de sarampo foi atendido no Posto Central em Divinópolis no dia 1º de outubro — Foto: Reprodução/TV Integração

Casos confirmados em Minas Gerais

Desde o início do ano, foram confirmados 124 casos de sarampo em Minas Gerais. Quatro ocorreram no primeiro trimestre e a cadeia de transmissão foi contida. Contudo, a partir de junho, o número de casos suspeitos aumentou: são 1867 notificações provenientes de 276 municípios no estado.

Destes, 1120 (60%) foram descartados, 627 (33,6%) estão em investigação e 120 (6,4%) casos foram confirmados, sendo detectados novos casos e cadeias de transmissão da doença. Os casos em investigação ainda necessitam percorrer as demais etapas e protocolos que permitem a adequada classificação final, segundo a SES-MG.

A pasta destaca que em alguns casos, uma segunda amostra de soro e também uma análise minuciosa das investigações são necessárias para elucidação definitiva das supeitas.

Os quatro casos que foram confirmados no primeiro trimestre são de residentes dos municípios de Belo Horizonte, Contagem e Betim. Segundo a SES-MG, essa cadeia seria de um viajante da proveniente da Europa.

Quem deve vacinar contra o sarampo?

A cobertura vacinal do estado foi atualizado pela SES-MG no dia 29 de outubro: a cobertura de crianças com uma dose está em 94,95%; a faixa de idade com maior cobertura é a de 4 anos de idade com 98,93%.

Já as cobertura em crianças com duas doses está em em 85,19% e a faixa de idade com maior cobertura é a de 4 anos, com 88,38%; a menor é a de crianças com 3 anos com 81,50%.

Dose zero: devido ao aumento de casos de sarampo em alguns estados, todas as crianças de 6 meses a menores de 1 ano devem ser vacinadas (dose extra). Primeira dose: crianças que completarem 12 meses (1 ano).

Segunda dose: aos 15 meses de idade, última dose por toda a vida. Adulto deve se vacinar contra o sarampo? Tomou apenas uma dose até os 29 anos de idade?

Se você tem entre 1 e 29 anos e recebeu apenas uma dose, recomenda-se completar o esquema vacinal com a segunda dose da vacina; quem comprova as duas doses da vacina do sarampo, não precisa se vacinar novamente.