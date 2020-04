Divinópolis tem 29 casos confirmados de coronavírus, segundo o Boletim Municipal Diário da Prefeitura, divulgado na tarde dessa segunda-feira (13).

Na sexta-feira (10) a cidade tinha 26 resultados positivos da doença. Os dados municipais ainda não constam no informe da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

Nesta segunda, a Prefeitura decretou estado de calamidade pública e manteve o isolamento social em Divinópolis. Um novo decreto será publicado nesta terça-feira (14), que terá vigência até o dia 31 de dezembro deste ano, e destaca que o estado de calamidade pública deverá ser submetido para reconhecimento e deliberação da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

O documento também estabelece que ficam mantidas e ratificadas as medidas de combate à propagação do coronavírus que, em cumprimento às deliberações do Comitê Extraordinário Estadual, foram estabelecidas no âmbito do município de Divinópolis.