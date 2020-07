Dos 365 casos confirmados de Covid-19 em Divinópolis, 197 foram registrados em mulheres. Os dados foram atualizados nessa terça-feira (30) no Boletim Diário da Prefeitura. O município segue com a taxa de ocupação em 34%.

Em contrapartida ao aumento no número de casos, a quantidade de pacientes internados com quadro compatível com o novo coronavírus caiu na cidade, em comparação ao Boletim Diário de segunda (29).

Pacientes curados

Com as mudanças no formato do boletim estadual, a Prefeitura adotou o número de casos curados. Nesta terça, o número de pacientes curados do novo coronavírus permaneceu em 267 casos.

Taxa de ocupação

Passou a ser divulgado no Boletim Diário a quantidade de leitos exclusivos para atendimentos a pacientes com suspeita da Covid-19. Ao todo, Divinópolis tem 229 leitos disponíveis: são 135 no setor de enfermaria e 94 no Centro de Tratamento Intensivo (CTI).