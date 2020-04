Divinópolis tem 70 casos confirmados de coronavírus, segundo o Boletim Municipal Diário da Prefeitura. O informe divulgado nesta quinta-feira (23) aponta cinco casos a mais em comparação ao desta quarta (22).

Os novos dados ainda não constam no boletim do Estado. A Secretaria Municipal de Saúde afirmou que 50,5% dos leitos estão ocupados em Divinópolis.

Ao todo, já foram notificados 1.303 casos em Divinópolis. Destes, 111 foram descartados, 691 foram em pessoas do sexo feminino e 612 em indivíduos do sexo masculino. A maior parte das notificações continua sendo em pessoas com idade entre 20 e 39 anos: 576 registros. A morte de uma médica de 47 anos pela Covid-19 foi confirmada na cidade.

“A flexibilização envolve uma série de critérios e isso não significa que as pessoas podem sair de suas casas sem se preocuparem. É preciso ter consciência e fazer o máximo para cuidar da própria saúde e do próximo”, explicou o secretário de Saúde Amarildo Souza. A Prefeitura de Divinópolis orienta que os cidadãos sigam os protocolos de segurança.