A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) de Minas Gerais divulgou, nesta quarta-feira, a lista dos 12 criminosos mais procurados do estado. Eles têm mandados de prisão em aberto por assassinatos, tráfico de drogas, explosões de caixas eletrônicos e outros crimes.

A escolha dos nomes foi feita de forma conjunta pela Sesp, polícias Civil, Militar, Federal, Rodoviária Federal, Ministério Público, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Administração Prisional (Seap). Foi levada em conta a prática reiterada de crimes graves, como homicídio, roubo e tráfico. Alguns deles também têm relação com explosões de caixas eletrônicos em Minas Gerais e roubos a bancos.

Segundo a Sesp, na última edição do programa foram divulgadas três listas diferentes entre 2011 e 2012. Na época, 23 dos 29 alvos foram presos com a ajuda da população por meio do Disque-Denúncia 181. Na ligação, o sigilo e anonimato são garantidos.

A divulgação da lista dos mais procurados começa nesta quarta nos 853 municípios mineiros e também em cidades de outros estados nas divisas. Cartazes com as fotos serão espalhados em Minas e todos possuem QR Code, que dá acesso à lista de todos os procurados via smartphones. Peças para aplicativos e mídias sociais, como o Facebook e WhatsApp foram produzidas para ampliar o alcance.