A Secretaria de Cultura de Formiga divulgou a lista com a ordem de apresentações das músicas classificadas para o Festival Canta Formiga.

O sorteio ocorreu nessa terça-feira (24) às 16h, no Centro Cutural Claudinê Sílvio dos Santos/Casa do Engenheiro, com a presença do secretário Alex Arouca e das servidoras Érika Brisda e Talita Lamounier, e transmissão ao vivo, via facebook, na página da Secult.

O Canta Formiga é um concurso musical que ocorrerá nos dias 3 e 4 de agosto e contará com duas fases de apresentações: local e nacional. Na sexta (3), serão apresentadas 19 músicas formiguenses e, no sábado (4), serão 17 canções de compositores de diversas localidades do país mais três músicas formiguenses classificadas no dia anterior, totalizando 20 composições.

As apresentações começarão às 19h e, no final do evento, haverá uma apresentação especial: do cantor e compositor Flávio Venturini, conhecido nacionalmente e revelado nos anos 70 pelo movimento Clube da Esquina junto aos consagrados Milton Nascimento, Lô Borges e Beto Guedes.